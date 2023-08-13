أسرى النقب يعلنون حالة الطوارئ احتجاجاً على القمع والنقل التعسفي

أعلن الأسرى في سجن النقب، اليوم الأحد، حالة الطوارئ احتجاجًا على القمع والتفتيش والنقل التعسفي الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن خطوة إعلان الطوارئ من أسرى النقب تأتي في ظل توتر واستنفار شديد مستمر منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات القمع "المتسادا"، قسم 26 في سجن النقب وسط حالة من التوتر في صفوف الأسرى.

وأجرت قوات الاحتلال ووحدات القمع أعمال تفتيش استفزازية ونقلت أسرى القسم بشكل تعسفي.

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ويعاني الأسرى في سجن النقب من الاكتظاظ داخل الغرف في ظل الأجواء الحارة جداً، واستمرار إدارة السجون في نقل المزيد من الأسرى الجدد والموقوفين إلى السجن.

‏وتفاقمت معاناة الأسرى في سجن النقب مؤخرًا، وهو من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير.

ويضطر الأسرى إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام، ما أثر على حياتهم الاعتقالية اليومية.

وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى أن قضية الاكتظاظ أثرت في الأسرى من عدة مستويات ومناحٍ تتعلق بالحياة الاعتقالية اليومية للأسرى.

ومن بين الأسرى في سجن النقب الصحراوي حيث حرارة الصيف الملتهبة التي لا يكاد الشباب يقوى على تحملها، يقبع الشيخ الضرير عز الدين عمارنة (52 عاماً) من جنين منذ نحو عام ونصف مع ابنيه أحمد ومجاهد.

ويعاني القيادي في حركة حماس الأسير عز الدين عمارنة من عدة أمراض تحتاج إلى تلقي العديد من الأدوية يومياً.

واعتقلت قوات الاحتلال عمارنة في 21 فبراير 2022 بعد اقتحام منزله في يعبد قضاء جنين وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

المصدر / فلسطين أون لاين