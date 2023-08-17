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وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية اليوم

17 اغسطس 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس".

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو حزيران بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس .

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وتوصلت السعودية وإيران في مارس لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الخصومة التي عرضت استقرار منطقة الخليج للخطر بالإضافة إلى اليمن وسوريا ولبنان.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيًا بارزًا.

المصدر / وكالات
#السعودية #ايران #علاقات دبلوماسية #لقاءات ثنائية

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