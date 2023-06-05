إيران تفتح رسميا سفارتها لدى الرياض الثلاثاء

أعلنت الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن سفارة طهران لدى الرياض ستُفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة العالم الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني.

وقال كنعاني: "السفارة الايرانية في الرياض والقنصلية العامة الايرانية في جدة وممثلية ايران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء".

اقرأ أيضا: من هو السفير الإيراني الجديد لدى السعودية؟

وأوضح أن الافتتاح سيتم بحضور مسؤولين من البلدين، حيث تأتي الخطوة "تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين".

وجاءت تصريحات كنعاني بعد 3 أيام من اجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية على هامش قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا، والتي شارك فيها ممثلون عن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران في الـ 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

وجاءت الزيارتان بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني برئاسة وزيري خارجية البلدين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.

وآنذاك اتفق وزيرا الخارجية السعودي والإيراني، في اجتماع ببكين يوم 6 أبريل، على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها والتي تقدر بشهرين.

المصدر / الأناضول