أوروغواي تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة

أعلنت أوروغواي، الأربعاء، عزمها افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة "لتعزيز التعاون في مجال الابتكار" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، برئيس أوروغواي لويس لاكاجا ووزير خارجيته فرانسيسكو بوستيلو، في العاصمة مونتيفيديو، وفق بيان لخارجية الاحتلال الإسرائيلية نقلته قناة "كان" التابعة لهيئة بث الاحتلال الرسمية.

وقال رئيس أوروغواي، خلال زيارة كوهين لبلاده إنه "يعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة لتعزيز التعاون في مجال الابتكار"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن كوهين "دعا رئيس أوروغواي لزيارة دولة الاحتلال لافتتاح المكتب"، دون تحديد تاريخ للزيارة.

وأشار إلى أن كوهين بحث مع المسؤولين في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية "توسيع حصص دولة الاحتلال من استيراد اللحوم من أوروغواي".

وفي الاجتماعات، أكد كوهين "أهمية محاربة محاولات الإيرانيين لتوسيع أنشطتهم في القارة (أمريكا اللاتينية)"، بحسب البيان.

وكانت أوروغواي من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الاحتلال (عام 1948)، والأولى في أمريكا اللاتينية، ولدولة الاحتلال سفارة في مونتيفيديو، ولأوروغواي سفارة في هرتسليا (قرب تل أبيب/ وسط)، وقنصليتان فخريتان في حيفا وأشدود المحتلتين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال كوهين إن أوروغواي "ستنقل سفارتها من مدينة (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، خلال العام الجاري".

ونقلت الولايات المتحدة منتصف 2018 سفارتها من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، تبعتها غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات دولة الاحتلال، لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس المحتلة، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عن ذلك.

المصدر / الأناضول