الذهب يتماسك وسط رهانات على رفع الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر، مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعماً من توقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية، واستقرت أيضاً العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولاراً للأوقية.

وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو الماضي، مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر، ما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

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ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.61 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1237.45 دولار.

المصدر / وكالات