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الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

24 يونيو 2023 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

تتجه أسعار الذهب، لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر شباط، إذ تلقى الدولار دعمًا من توقعات رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4 بالمئة خلال الأسبوع، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1921.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.1238 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.23 دولار.

كما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أيار 2019 في الجلسة السابقة.

المصدر / وكالات
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