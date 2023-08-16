الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجَّة الأعياد اليهودية

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدَّة 24 ساعة.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي، اليوم الأربعاء: إن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين، بحجة الأعياد اليهودية".

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وأشار في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للتنغيص على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدَّسة.

ومنعت قوات الاحتلال الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 مرةً خلال شهر يوليو الماضي، ونفذت حفريات بجوار المسجد الإبراهيمي، والتي تؤثر سلبًا على سلامة بنائه.

المصدر / فلسطين أون لاين