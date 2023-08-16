حصيلة أممية: 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه تمَّ تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأكدت في تقرير جديد صدر عنها، اليوم الثلاثاء، مقتل 9444 مدنيًّا وإصابة 16 ألفًا و 940 شخصًا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، كما قُتل ما إجماله 500 طفل، مشيرة إلى أنه من المرجَّح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت المفوضية أن الإحصاء ليس كاملًا لأن البيانات غير متوفرة من العديد من المناطق، وينطبق هذا بشكل خاص على مدن مثل ماريوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، التي احتلتها القوات الروسية بعد فترة طويلة من القتال العنيف، مما يجعل الحصول على البيانات أصعب.

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ونبَّهت إلى أنه "في كييف أيضًا، هناك مخاوف من أن يكون هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الأوكرانيين قد قتلوا أكثر مما هو مسجَّل رسميّاً"، لافتة إلى أن هناك المزيد من المدنيين قتلوا في الأشهر الأولى من الحرب.

وفي ربيع وصيف عام 2023، قُتل ما بين 170 و 180 مدنيًّا كل شهر، وفي مواجهة تقدّم القوات الروسية في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، نقل الجيش الأوكراني قوات احتياط إلى كوبيانسك في منطقة خاركيف، التي حرَّرها الأوكرانيون العام الماضي، - حسب التقرير.

وقال المتحدث باسم قوات الشرق الأوكرانية، سيرهي تشيرفاتي، لقناة "ماي أوكراينا" الإخبارية التلفزيونية الثلاثاء: "تم تعزيز المواقع، وتم تقديم بعض التوصيات المنهجية وتم نقل الاحتياط".

ووفقاً لمراقبين عسكريين أوكرانيين وروس، تحرك الجيش الروسي لنحو 7 كيلومترات من بلدة كوبيانسك، بينما أمرت السلطات المحلية بإجلاء المدنيين حول البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين