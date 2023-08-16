لجان الصيادين: زوارق الاحتلال تعتقل صيادَيْن في بحر شمال غزة

قالت لجان الصيادين الفلسطينيين بغزة، صباح اليوم الأربعاء، إن زوارق الاحتلال الحربية، اعتقلت صيادَين اثنين في بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

وذكرت لجان الصيادين أن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت حسكة الصيد الخاصة بالصيادين عوض فتحي السلطان (35 عامًا) وغيث أبو عون (26 عامًا)، ثم اعتقلتهما وقادتهما لجهة مجهولة.

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وأظهرت عمليات الرصد والتوثيق لمركز الميزان لحقوق الإنسان تصاعد انتهاكات الاحتلال بحقّ الصيادين منذ بداية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين