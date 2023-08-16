جريمة قتل جديدة في الداخل المحتل ترفع عدد الضحايا منذ مطلع العام لـ136

قتل ذيب جربان في الخمسينيات من عمره فجر اليوم الأربعاء، وذلك إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة جسر الزرقاء في الداخل المحتل عام 48.

ووفق مصادر طبية، فإن طواقم الإٍسعاف تلقت بلاغا عن جريح في بلدة جسر الزرقاء، وعلى الفور هرعت طواقم إلى المكان وقدمت لرجل في الخمسينيات من عمره الإسعافات الأولية ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

اقرأ أيضا: جرائم القتل ضد فلسطينيي الداخل.. "الثمن المرير" لـ"هبة الكرامة"

ووصلت قوات شرطة الاحتلال إلى مكان الجريمة، وبدأت عمليات تفتيش وجمع أدلة من موقع الجريمة، وزعمت أنه يشتبه أن تكون الخلفية لجريمة القتل جنائية.

وبجريمة القتل فجر الأربعاء في جسر الزرقاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين