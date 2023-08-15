جرثومة المعدة هو مرض يعاني منه فئة عريضة من الناس، الإصابة به يعود لبكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي كذلك المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة.

جرثومة المعدة لها مسميات أخرى، مثل: "الجرثومة الملوية البوابية، البكتيريا الحلزونية، هيليكوباكتر بيلوري".

ما هو الأكل المناسب لجرثومة المعدة؟

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يفيد المختصون في التغذية العلاجية، بأن الميكروب الحلزوني "جرثومة المعدة" يملك قدرة عالية على التعايش والمقاومة، وأبرز أعراضه الشعور بحموضة وارتجاع المريء وحرقة المعدة، مشيرا إلى ضرورة اتباع كل مريض البروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب المعالج.

الأطعمة المسموح بها لمرضى جرثومة المعدة:

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا.

الأطعمة قليلة الدسم، مثل السمك والدجاج والديك الرومي.

الأطعمة منخفضة الحموضة مثل الخضار.

المشروبات غير الغازية.

المشروبات الخالية من الكافيين.

البروبيوتيك، مثل الزبادي واللبن ومخلل الكرنب المصنوع منزليا.

نظام غذائي لجرثومة المعدة:

وجبة الإفطار

خلال الاسبوعين الأول والثاني من العلاج، يجب أن يتم تناول وجبة الافطار في وقت من الساعة 8 إلى 9 صباحاً وتكون كالآتي:

ملعقة من عسل النحل الأصلي، يتم إضافتها إلى كوب من الماء وتشرب عند الاستيقاظ من النوم.

كوب من اللبن الرائب بدلا من اللبن العادي، حيث أنه يعمل على تبطين المعدة قبل تناول الطعام وتسهيل الهضم عقب تناوله.

بيضة مسلوقة

ربع رغيف من الخبز المصنوع من الحبة الكاملة بدلا من الخبز الأبيض، حيث أن الخبز الأسمر المصنوع من الحبة الكاملة نظرا لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف، تساعد على امتصاص السموم من الأمعاء وكذلك تساعد على منع الإصابة بالإمساك.

قطعة صغير من الجبن قليل الدسم وقليل الأملاح وينصح باستخدام الجبن المصنوع من الفول الصويا أو قطعة من الجبن القريش.

ينصح دائما لمرضى الإصابة بجرثومة المعدة بتناول مشتقات الحليب المصنوعة من الفول الصويا، مثل اللبن والجبن بدلا من منتجات الألبان العادية عالية الدسم.

وجبة الغداء

نظرًا لأن مريض جرثومة المعدة ممنوع من تناول أية دهون أو إضافتها إلى الأطعمة، فينصح أن تكون وجبة الغذاء كالآتي:

قطعة صغيرة من اللحم الأحمر الخالي تماماً من الدهون والمفروم جيداً حتى يسهل هضمة ويتم سلقة جيدًا.

4ملاعق من البطاطا أو البطاطس المسلوقة جيداً والمهروسة حتى تصبح على شكل بيورية.

ربع خبز مصنوع من الحبة الكاملة أو قطعة من لحم الدجاج المفروم جيدا والمسلوق جيدا، حتى يسهل هضمة.

3 ملاعق من خضار الكوسا والبطاطس المسلوقة جيدا ويتم تقطيعها قطع صغيرة حيث يسهل مضغها وهضمها.

وجبة العشاء

ينصح أن تكون آخر وجبة قبل الساعة الثامنة مساءً، وأن تكون وجبة العشاء وجبة خفيفة على مثل قطعتين من الفاكهة المسموح بها مثل:

الموز.

التفاح بدون قشر حتى لا يسبب انتفاخات في البطن أثناء النوم.

كمثرى.

المصدر / وكالات