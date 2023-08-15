جريمة قتل جديدة في الجليل يرفع حصيلة الضحايا منذ بداية العام لـ 135

قتل الأربعيني محمد عباس من بلدة نحف صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين بالقرب من ملعب كرة القدم في بلدة شعب في الجليل.

ووفق مصادر محلية، تعرض عباس إلى إطلاق نار خلال سفره بمركبة في بلدة شعب، حيث كان في طريقه للعمل، علما أن ابنه رأفت قتل بجريمة إطلاق نار بالعام 2021.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في بلدة شعب، حيث عملت الطواقم على تقديم الإسعافات الأولية للرجل الجريح وأقرت وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

اقرأ أيضا: تقرير جرائم القتل ضد فلسطينيي الداخل.. "الثمن المرير" لـ"هبة الكرامة"

وجاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي أن طواقمه للعلاج المكثف قدمت العلاج لرجل يبلغ من العمر 47 عاما من بلدة نحف، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار ببلدة شعب، إذ وصفت إصابته بالحرجة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وبجريمة القتل في شعب، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 135 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين