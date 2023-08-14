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اللقاء التشاوري بغزة يؤكد في بيانه الختامي على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية

14 اغسطس 2023 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء التشاوري الذي عقدته حماس (تصوير: رمضان الأغا)

أصدر اللقاء التشاوري الذي عقدته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين بغزة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والمخاتير، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، بيانه الختامي، مؤكدًا على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

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وطالب المشاركون في اللقاء، من الفصائل وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأكدوا أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منها لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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