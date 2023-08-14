أبو معمَّر: "حماس" تتطلع لتوافق وطني ودعم شعبي وفصائلي لإجراء انتخابات الهيئات المحليَّة بغزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، زكريا أبو معمَّر، اليوم الإثنين، أن حركته تتطلع لتوفق وطني ودعم شعبي وفصائلي لإجراء انتخابات الهيئات المحلية بقطاع غزة تحت رعاية هيئة الانتخابات العامة.

وقال أبو معمَّر في خلال اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) في قطاع غزة، والذي تنظّمه حركة "حماس" بمشاركة ممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية، والمجتمع المدني، إن "حماس" تسعى بكل جهد لتعزيز العمل المشترك، لتصبح الشراكة واقعاً حقيقياً لا بديل عنه ولا مفر منه.

وأضاف: "منذ أكثر من عام عبَّرنا في حماس عن موقفنا الواضح بضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية، ولقد تحفظنا سابقاً بسبب إلغاء الانتخابات العامَّة، والذهاب إلى الانتخابات المحلية بديلاً عنها وغطاءً لقرار الإلغاء، ومنذ ذلك الحين ونحن في حالة تشاور مع جميع الفصائل والمكونات ولجنة الانتخابات، لنصل إلى موقف يُعبر عن الموقف الوطني العام الذي نأمل اتخاذه اليوم بعد نضوج هذه المشاورات ووصولها إلى محطَّتها النهائية إن شاء الله".

وأكد أن "حماس" أعلنت أكثر من مرّة عن حرصها الشديد بأن تكون الانتخابات المحلية في قطاع غزة خطوة إلى الأمام على صعيد تحقيق الشراكة، والتقدم في مسار المصالحة الوطنية، لا أن تكون سبباً في مزيد من الانقسام، مضيفًا "ولذلك أكّدنا على ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي نؤكد ونكرّر دوماً أنها حق لشعبنا، وليست منّة من أحد، فشعبنا مسؤول عن نفسه، ويملك من القدرة والوعي ما يؤهله لاختيار ممثليه بكل حرية وإرادة مستقلة".

وشدَّد على أن الانتخابات المحلية ليست بديلاً عن الانتخابات العامة، وإن حاجة شعبنا إلى الانتخابات العامة، التي تشمل المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، حاجة ماسّة وملحّة، تماماً كما حاجته إلى خطة وطنية شاملة وقيادة وطنية موحدة، تقود نضاله وكفاحه حتى التحرير والعودة.

ونوَّه إلى أن حماس اليوم وبهذا اللقاء الوطني الجامع تتطلَّع إلى توافق وطني، ودعم شعبي وفصائلي وحقوقي وأهلي لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر، ساعين وإياكم لأن تكون هذه الانتخابات محطة مهمَّة ومفصلية للبناء عليها نحو توافقات وطنية أكبر، ترسّخ وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أراضيه.

المصدر / فلسطين أون لاين