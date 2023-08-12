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إصابة مستوطنَين خلال مواجهات في قلقيلية

إصابة مستوطنَين وإحراق موقع عسكري بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 اغسطس 2023 . الساعة 22:24 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تسع عمليات مقاومة أدت لإصابة مستوطنَين، وشملت عملية إلقاء زجاجات حارقـة وإحراق موقع عسكري وتصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين وخمس مواجهاتٍ تخللها إلقاء حجارة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

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وألقى الشبان الثائرون الحجارة صوب مركبة للمستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية وأصابوا مستوطنَين، كما حطم الشبّان مركبات للمستوطنين، فيما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في كفر قدّوم.

وشهد مخيم العروب في الخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة بشكل متكرر، كما أحرق الثوار موقعًا عسكريًا على مدخل المخيّم.

واندلعت مواجهات في المزرعة الشرقية في رام الله، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عمليات المقاومة #الضفة الغربية

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