"حماس" تستنكر مسرحية تشويه طالبات جامعة الخليل وتدعو لمحاسبة المسؤولين عنها

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة الخليل بشدَّة، المسرحية المكشوفة التي نظَّمتها جهة مشبوهة أمام بوابات جامعة الخليل صباح اليوم، متنكرة بوشاح طالبات الكتلة الإسلامية.

وأكدت حركة "حماس" أن هذه المسرحية لن تنجح في تشويه صورة طالباتنا في الجامعة، ولا خلط الأوراق والعبث في مصالح الطلبة.

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وأضافت: "إن هذه المسرحية لا يمكن أن تغطي على جريمة الاعتداء على طالبات الجامعة قبل أسبوعين من جانب عناصر مأجورة، أو إفشال الوقفة الجماهيرية والعشائرية المساندة للطالبات ضد المنفذين المعتدين ومن يقف وراءهم، أو إحداث فتنة وتأليب الرأي العام وإدارة الجامعة على طلبتنا".

وشدَّدت على مسؤولية المؤسسات الحقوقية في متابعة هذه القضية لحماية الطالبات من حملات الملاحقة والتشويه المفتعلة، معربة عن فخرها بجميع الطلبة وثقتها بقدرتهم على التعالي على هذه الفتنة وتفويت الفرصة على المتربصين بطلبتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين