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قاسم: هتاف الأحرار باسم الضيف لتجسيده ثورة لن تهدأ حتى التحرير

12 اغسطس 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "في يوم ميلاد قائد أركان المقاومة في فلسطين ، المظفر بإذن الله محمد الضيف..أدام الله ظلك سنداً لشعبنا رعباً للاحتلال". ‏

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جاء ذلك بمناسبة حلول ذكرى مولد القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف خلال تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت: إن "هتاف الأحرار باسم الضيف في القدس والأقصى وعلى امتداد فلسطين وخارجها؛ لثقتهم الكاملة بما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف وتجسيده للثورة التي لا تهدأ، والقتال المتواصل لانتزاع الحرية".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمد الضيف #حازم قاسم

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