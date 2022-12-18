محمد الضيف

محمد دياب إبراهيم المصري (أبو خالد) الملقّب بمحمد الضيف (مواليد غزة 1965) هو قائد عسكري فلسطيني وقائد عام لكتائب عز الدين القسام العسكرية، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يُعد أحد أهم المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي وكان قد سبق أن اعتقله الاحتلال واعتقله السلطة الفلسطينية بعدها، وحاول جهاز المخابرات الصهيونية "الشاباك والموساد" قتله أكثر من 5 مرات لكنه فشل.

لقّّب بـالضيف لأنه حلّ ضيفاً على بيوت الضفة الغربية، حيث ساهم في بناء الكتائب في الضفة، أو لأنه لم يستقر في أي مكان لفترة طويلة؛ فكثيراً ما يكون ضيفاً على أحد.

وبرز دوره كقيادي في كتائب القسام بعد استشهاد عماد عقل، حيث تسلّم مسؤولية الجهاز العسكري للحركة، وكان له دور في قيادة قطاع واسع من الجناح جنباً إلى جنب مع مؤسس أول جناح عسكري لحركة حماس الأراضي الفلسطينية.

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حاولت المخابرات الإسرائيلية القضاء عليه واغتياله أكثر من خمس مرات، لكنها فشلت في كل مرة، مبررة فشلها بأن الضيف كهدف له قدرة فريدة على البقاء، كما أنه محاط بالسرية ويفضل عدم رؤيته أو الاختلاط بعدد كبير من الناس.

كانت إحدى محاولات اغتياله في سبتمبر 2002 ونجا منها، حيث أصابت صواريخ الأباتشي السيارة التي كان يستقلها.

وقالت مصادر فلسطينية بعد ذلك:" إن الضيف فقد إحدى عينيه، وزعمت المخابرات الإسرائيلية أن الضيف فقد إحدى ساقيه وذراعه بسبب محاولات اغتياله، لكن هذه الادعاءات غير مؤكدة وموثوقة.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي اغتياله مرة أخرى في حربه على قطاع غزة 2014 حيث تم استهداف منزل كان يتواجد فيه مع زوجته وابنه الرضيع بأربعة صواريخ دمّرت المنزل بشكل كامل وأسفر الاستهداف عن وقوع ثمانية عشر شهيداً إلا أن الضيف نجا وفشل الاحتلال في اغتياله من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين