12 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1946 المملكة المتحدة تأمر بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتقرر سجن الذين يقومون بتسهيلها في قبرص.

1949 توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

1953 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الهيدروجينية الأولى.

1976 مجزرة تل الزعتر في لبنان والتي راح ضحيتها 3000 فلسطيني على يد الميليشيات المسيحية في لبنان.

1981 ظهور الحاسب الشخصي من إصدار شركة (آي بي إم).

1982 بدأت قوات الثورة الفلسطينية عملية الخروج من بيروت إلى تونس التي شكلت المعقل الأخير لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 1994.

1993 حاولت مجموعة قسامية أسر جندي بمحيط منزل " شارون" بالقدس فاشتبك معهم العدو ما أسفر عن مقتل 3 صهاينة كما استشهد القساميان طارق أبو عرفة وراغب عابدين.

2001 إصابة 15 إسرائيليًا في عملية استشهادية بمدينة حيفا وسرايا القدس تعلن أن منفذها الشهيد محمد محمود بكر نصر من بلدة قباطية قضاء جنين.

2003 فجر الاستشهادي إسلام يوسف قطيشات من نابلس نفسه داخل مغتصبة " أرئيل" قرب نابلس واعترف العدو بمقتل جنديين.

2009 استقالة قيادة فتح في غزة احتاجًا على تزوير انتخابات اللجنة المركزية.

2015 كتائب عز الدين القسام تعلن أنها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية وتمكنت من إعادة تركيبها وإدخالها للخدمة لدى الكتائب.

المصدر / فلسطين أون لاين