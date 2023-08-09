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بالصور 535 ميلون شيقل ديون على حكومة اشتية لصالح مستشفى النجاح

09 اغسطس 2023 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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حذرت فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس من اغلاق مستشفى النجاح الوطني، وتوقف توريد الأدوية له، نتيجة تراكم ديونه على حكومة رام الله البالغة 535 شيكل.

وطالبت الفعاليات والمؤسسات وشخصيات المحافظة الحكومة بدفع مستحقات مستشفى النجاح الجامعي، لتجنب توقف استمرار توريد الأدوية للمستشفى بسبب تراكم الديون وقدرة المستشفى على الاستمرار بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

وعقدت فعاليات ومؤسسات وشخصيات محافظة نابلس اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا بمشاركة المؤسسات الأهلية والشعبية في المحافظة والفعاليات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، للاطلاع على خطة جامعة النجاح لاستقبال العام الدراسي القادم، وخططها الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع كذلك، التحدّيات التي تعتري الجامعة في ظل الحصار الإسرائيلي على نابلس، وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد الجامعة وتبنّيها معايير مزدوجة في التعاطي مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيّة، واستهدافها لجامعة النجاح لصالح جامعات ربحيّة خاصّة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #نابلس #جامعة النجاح #مستشفى النجاح

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