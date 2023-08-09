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قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا عن مقاومته

09 اغسطس 2023 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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أكد النائب فتحي قرعاوي أن تواصل عمليات المقاومة يثبت فشل الاحتلال في ردع شعبنا الفلسطيني.

وقال قرعاوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "إن سياسة تدمير منازل الفلسطينيين قديمة وليست جديدة، وتعتبر من عقوبات الردع التي يمارسها الاحتلال عقب كل عمل مقاوم".

وأشار إلى أن هدم المنازل من العقوبات القاسية التي يحاول فيها الاحتلال ردع الفلسطينيين عن القيام بأي عمل مقاوم.

وأضاف أن التجارب أثبتت أن سياسة هدم المنازل قد فشلت في ردع الفلسطينيين، نظرا لتكرار أعمال المقاومة وعدم اكتراث الفلسطينيين بما يمكن أن يقوم به الاحتلال.

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وفجّرت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين إسرائيليين.

وقالت حركة حماس، إنّ إصرار العدو على مواصلة تفجير منازل المقاومين وذوي الشهداء والأسرى، سياسة عجز صهيونية، ثبت فشلها في إخماد المقاومة والتأثير على معنويات المقاومين وعوائلهم المجاهدة.

وأضافت أن أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يعرفون طريقهم للرد على هذه الجريمة.

وأكدت أن هذه الجريمة الجديدة ستدفع أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية وفاءً للتضحيات، وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #فتحي قرعاوي #الشهيد عبد الفتاح خروشة

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