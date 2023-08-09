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موسكو: واشنطن أخفت الحقائق المتعلقة بمبادرة الحبوب

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موسكو: واشنطن أخفت الحقائق المتعلقة بمبادرة الحبوب

09 اغسطس 2023 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
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صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أخفت الحقائق المتعلقة بمبادرة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال نائب متحدثة وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في تصريح صحفي، إن واشنطن والغرب "صامتون لأن الحبوب الأوكرانية - التي هي في الغالب علف - تتجه بشكل أساسي إلى أوروبا".

وأضاف: "ظلوا (الغرب) صامتين بشأن حقيقة أن نظام كييف استخدم الممر الإنساني البحري من أوديسا إلى إسطنبول لشن هجمات إرهابية على سيفاستوبول وجسر القرم والسفن الروسية".

وتابع: "ظلوا صامتين أيضا بشأن الحظر المنهجي للصادرات الزراعية الروسية من خلال عقوبات أحادية الجانب غير المشروعة".

وأشار زايتسيف إلى أنه سيتم النظر في إمكانية إحياء مبادرة البحر الأسود بما يتماشى مع الأهداف الإنسانية المعلنة.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ"صفقة الحبوب"، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.​​​​​​​

وفي 17 يوليو الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

المصدر / الأناضول
#روسيا #أميركا #أوكرانيا #البحر الأسود #اتفاقية الحبوب

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