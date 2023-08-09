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بركة يدعو الأمة للتحرك العاجل لنصرة القدس والأقصى

09 اغسطس 2023 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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دعا عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية للتحرك العاجل والعمل على نصرة مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، ومواجهة الانتهاكات الصهيونية في القدس والأقصى.

وقال بركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن استمرار الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية، بما يحاكي طقوس الكهنة في تحضيراتهم لإقامة "الهيكل المزعوم" مكان المسجد الأقصى، يمثل عدوانا خطيرا يستدعي مزيدا من الجهود والتحرك العاجل على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي لوقف هذه الإجراءات العدوانية".

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ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، داعيا القوى الفلسطينية كافة، والمنظمات العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى.

وأكد بركة أن شعبنا سيدافع عن المسجد الأقصى المبارك مهما بلغت التضحيات، مشددا على أن عمليات المقاومة الفلسطينية تمثل رداً مشروعا وطبيعيا على انتهاكات وعدوان الاحتلال المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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