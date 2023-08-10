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10 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

10 اغسطس 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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10 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1913 التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب البلقان.
  • 1920 الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها.
  • 1920 التوقيع على معاهدة "سيفر" بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء وذلك عقب الحرب العالمية الأولى، وقد نصت الاتفاقية على حصول الحجاز وأرمينيا وكردستان على الاستقلال، ورسمت الحدود بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى.
  • 1922 إ إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية، وقد قضى الدستور بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضو منهم 6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين اثنين ويرأسه المندوب السامي، وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب المجلس.
  • 1945 اليابان تعلن على الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية.
  • 1964 أحمد الشقيري يعلن من القدس تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1988 الاحتلال الإسرائيلي يطرد 9 فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة خارج فلسطين وهي أول مجموعة من المبعدين منذ اندلاع الانتفاضة الأولى.
  • 2010 مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.
  • 2014 الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة في تركيا في الجولة الأولى بعد أن حصد 51.79% من أصوات الناخبين.
  • 2015 شركة جوجل تعلن عن تأسيس شركة ألفابت لتصبح شركة قابضة لها، وتعيين ساندر بيتشاي مديراً تنفيذياً جديداً لجوجل.
  • 2020 رئيس الحكومة اللُبنانيَّة حسَّان دياب يُعلن استقالة حُكُومته على خلفيَّة انفجار مرفأ بيروت قبل نحو أُسبوع وعلى وقع مُظاهرات عنيفة تُطالب بِمُعاقبة المسؤولين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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