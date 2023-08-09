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الأرصاد الجوية تتحدَّث عن موعد وأيام الكتلة الهوائية الحارة التي تضرب فلسطين

الأرصاد الجوية تتحدَّث عن موعد وأيام الكتلة الهوائية الحارة التي تضرب فلسطين

09 اغسطس 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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الأرصاد الجوية تتحدث عن موعد الكتلة الهوائية الحارة ومدى استمرارها
غزة/ محمد شويدح:

توقَّع المدير العام لهيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية م. يوسف أبو أسعد أن تتعرَّض البلاد السبت القادم لتأثير كتلة هوائية حارة.

وذكر أبو أسعد لصحيفة "فلسطين"، أنه ابتداءً من يوم السبت القادم ستؤثر جبهة هوائية حارة على البلاد وترتفع فيها درجات الحرارة أعلى من معدَّلاتها من 5/6 درجات مئوية وستستمر من 3 - 4 أيام.

ونبَّه على أن الكتلة الهوائية الحارة ستكون قصيرة المدى وليست كسابقاتها، وستكون شدّتها ما بين خفيفة إلى متوسطة. 

ووجَّه أبو أسعد بعض النصائح للمواطنين بعدم التعرّض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة، وعدم إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك لبس القبعات وارتداء الملابس البيضاء وشرب كميات كافية من المياه. 

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وفي السياق، حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، المواطنين من خطر حرائق "مكيفات الهواء"؛ نظراً لطول فترة تشغيلها في ظل الأجواء شديدة الحرارة واستهلاكها كميات كبيرة من الطاقة.

ونبَّهت المديرية العامة، في بيان، أمس، أن تحذيرها جاء بعد تسجيل وقوع عدَّة حرائق في الآونة الأخيرة في عدد من منازل المواطنين بغزة؛ بسبب مكيفات الهواء.

ودعت المواطنين إلى اتباع توجيهات السلامة عند تشغيل المكيفات؛ لتفادي اندلاع الحرائق، وأبرزها: تفقد المكيف وصيانته بشكل دوري، ويفضل كل ثلاثة أشهر، وفحص تمديدات الكهرباء والأسلاك الموصلة لها، وتوصيل المكيف بمقبس الكهرباء "الإبريز" الموجود في الحائط بشكل مباشر، وعدم استخدام الوصلات أو المشترك الكهربائي؛ نظراً لاستهلاك المكيف كمية كبيرة من الطاقة عند تشغيله.

#الأرصاد الجوية #كتلة هوائية #كتلة حارة

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