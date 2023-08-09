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"لابيد" يجتمع بوزير الخارجية الإماراتي

09 اغسطس 2023 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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اجتمع رئيس المعارضة الإسرائيلية، "يائير لابيد"، بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في لقاء عقد في إيطاليا واستمر 3 ساعات، بحثا خلاله "التعاون الإستراتيجي" بين "تل أبيب" وأبو ظبي، و"العلاقات الإسرائيلية الخليجية"، و"تعزيز المشاريع المشتركة".

جاء ذلك بحسب ما أورده رئيس حزب ما يسمى "ييش عتيد"، "لبيد"، في بيان عممه على وسائل الإعلام العبرية، وقال فيه إنني "سعدت بلقاء صديقي وشريكي عبد الله بن زايد، معا وضعنا البنية التحتية للعلاقات بين البلدين، وسنواصل التعاون لتعميق المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين".

المصدر / وكالات
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