لابيد يلتقي بن زايد في روما.. تعرف إلى التفاصيل!

التقى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، في العاصمة الإيطالية روما، في اجتماع استمر لـ 3 ساعات.

وبحسب بيان نشره لابيد، فقد تم خلال اللقاء بحث "التعاون الإستراتيجي" بين (تل أبيب) وأبو ظبي، و"العلاقات الإسرائيلية الخليجية"، و"تعزيز المشاريع المشتركة".

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وقال لابيد: "سعدت بلقاء صديقي وشريكي عبد الله بن زايد، معًا وضعنا البنية التحتية للعلاقات بين البلدين، وسنواصل التعاون لتعميق المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين".

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ويأتي اجتماع رئيس المعارضة الإسرائيلية مع بن زايد، فيما لم يلتق أي مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، مع أي مسؤول إماراتي، وذلك منذ تشكليها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من ائتلاف يضم الليكود وأحزاب حريدية ودينية وقومية متطرفة.

المصدر / وكالات