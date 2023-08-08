العقاب الجماعي.. أراده الاحتلال إخمادًا لجمرِ المقاومة فكان الرّدُ سيلًا من نار

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممارسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لفضه عن مقاومته، وبث حالة اليأس، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل منذ منذ اللحظة الأولى لاحتلال فلسطين، حيث أثبتت الأحداثُ أن سياسة هدم البيوت والاستيطان والقتل تقابلها ردّة فعل قويةٍ ومتصاعدةٍ من المقاومة الفلسطينية.

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الدكتور مروان قبلاني، أكد أن الاحتلال دأب على سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني محاولًا القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وبيّن أن ما حديث في مخيم عسكر من هدم منزل المجاهد القسامي عبد الرحمن خروشة، سياسة انتقام تمارسها قوات الاحتلال وهي دليل عجز وليس دليل قوةٍ.

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وأكد أن الفلسطينيين الذين بذلوا دماءهم مستعدون أن يضحوا بأموالهم وبيوتهم، منددًا في الوقت ذاته بسياسة الاحتلال المتجرفة والتي تعاقب الأطفال وتشردهم.

وأشار إلى أن الفلسطينيين مستعدون لبناء عشرة منازل بدلًا من منزل "خروشة" الذي هدّمه الاحتلال، لافتًا أن الاحتلال فشل فشلًا ذريعًا في محاولة تركيع الفلسطينيين وقهرهم.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية سيواصلون نضالهم ومقاومتهم حتى تحرير وطنهم ونيل أمنياتهم بالحرية والعدلة.

سياسـة فاشلة في تركيع الفلسطينيين

وفي السياق ذاته، شدد الكاتب محمد صبحة أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاغتصابه أرض فلسطين يمارس سياسة العقاب الجماعي ونفذ المجازر الجماعية وصادر الأرض وهدم البيوت الفلسطينية.

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ونوّه أن الاحتلال يسعى من خلال هدم البيوت الفلسطينية والتي كان آخرها منزل الشهيد القسامي عبد الرحمن خروشة أن تنفض الحاضنة الشعبية عن المقاومة، مبينًا أن كل محاولات تركيع الشعب الفلسطيني ذهبت أدراج الرياح.

كما أكد أن هدم منزل "خروشة" والذي يعتبر المنزل رقم 13 منذ بداية العام الحالي، لن يفت في عضد الشعب الفلسطيني ولن يثنيهم العقاب الجماعي عن مواصلة المقاومة، مشددًا أن الأحداث تؤكد فشل سياسة الاحتلال وأن المقاومة في تصاعدٍ كبيرٍ.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فجّرت فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين إسرائيليين.

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المصدر / فلسطين أون لاين