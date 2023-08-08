كم باقٍ لموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الـ 2 2023؟

يشكل موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الثانية لعام 2023 في محافظات فلسطين، أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.

وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.

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موعد صرف مخصَّصات الشؤون الاجتماعية 2023 الدفعة الثانية

وبحسب ما صرَّح به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أنّ الاتحاد حول الأموال الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية -شيكات الشؤون- إلى وزارة المالية في حكومة اشتية خلال بداية الأسبوع السابق.

وأضاف عثمان في تصريح صحفي، أن الوقت المتوقع لإعلان الحكومة برام الله، موعد صرف مخصَّصات الشؤون خلال الأسبوع الحالي أو الذي يليه كحد أقصى.

موضحاً "عثمان" أنه جرت العادة صرف شيكات الشؤون بعد إرسال الاتحاد الأوروبي الأموال لخزينة الحكومة برام الله بأسبوعين إلى ثلاثة مع العلم أنه تم تسليم الأموال قبل أسبوع.

ماهي المواعيد الرسمية لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

من المفترض أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة محمد اشتية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12.

ولكن لا تعتمد الوزارة هذه المواعيد، بالرغم من أنه يجرى اعتمادها من بداية العام الحالي، لصرف هذه المستحقات والتي يستفيد منها العديد من الأسرة المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبالرغم من تسليم الاتحاد الأوروبي مساهمته في دفع الجزء الخاص به قبل أسابيع من الموعد التي تحدد حكومة اشتية صرف هذه الشيكات.

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية

وفيما يخص رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية، لا يوجد رابط رسمي متعلّق بفحص شيكات الشؤون الاجتماعية، وأن الطريقة الوحيدة المتاحة فقط من خلال البنوك التي تعمل على صرف مخصَّصات التنمية الاجتماعية في محافظات فلسطين فقط.

مساهمة الاتحاد الأوروبي في شيكات الشؤون

وصرَّح "عثمان" في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يدفع (50%) من قيمة مخصَّصات الشؤون الاجتماعية والمعروفة بـ"شيكات الشؤون"، والمبلغ المتبقي تتكفل به حكومة اشتية برام الله، ضمن البرنامج الوطني للشؤون الاجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين