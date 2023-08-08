الداخلية تعلن عدد مواليد ووفيات غزة خلال الشهر المنصرم

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر يوليو المنصرم، 4709 مواليد جدد بالإضافة إلى 308 حالات وفاة.

وأوضحت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدَّر بـ2,475 مولوداً بنسبة تقدَّر بـ52.56%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.44% بواقع 2,234 مولودة.

ولفتت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجَّلت1,751مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبا داخلية خان يونس 889 مولوداً.

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وكما سجَّلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 900 مولود، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 621 مولوداً، في حين سجَّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 548 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجَّلت 308 حالات وفاة خلال يوليو، حيث قُدّرت وفيات الذكور158حالة وفاة بنسبة تقدَّر 51.30%، مقابل 150حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدَّر بـ48.70%.

المصدر / فلسطين أون لاين