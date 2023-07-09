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بالإضافة لعدد حالات الوفاة

"الداخلية" تعلن عدد مواليد قطاع غزة خلال النصف الأول لـ2023

09 يوليو 2023 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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أعداد المواليد والوفيات في قطاع غزة خلال النصف الأول لـ2023

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني إحصائية المواليد والوفيات في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وأوضحت في إحصائية وصلت "" أن قطاع غزة سجَّل خلال النصف الأول من هذا العام، 26 ألف و58 مولوداً جديداً بالإضافة إلى ألفين و424 حالة وفاة. 

المواليد

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 12 ألف و660 مولوداً بنسبة تقدر بـ 48.58%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 51.41% بواقع 13 ألف و398 مولودة. 

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وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت 9 آلاف و517 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 5001 مولوداً. 

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 4 آلاف 754 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 3 آلاف و490 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 3 آلاف و296 مولوداً جديداً.

الوفيات 

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت ألفين و424 حالة وفاة خلال النصف الأول لهذا العام، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ ألف و373 حالة وفاة بنسبة بـ56.64%، مقابل ألف و51 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 43.35%.

المصدر / فلسطين أون لاين
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