الاحتلال يعتقل فلسطينيًّا غرب رام الله بزعم محاولته السيطرة على سلاح جندي

أفادت مصادر عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابًا فلسطينيًا قرب حاجز عسكري غربي برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ بزعم محاولة السيطرة على سلاح جندي.

وزعمت القناة 14 العبرية، وفق ترجمة نشرتها وكالة "صفا" المحلية، أن "قائد الحاجز أطلق النارصوب الشاب الفلسطيني، قبل أن يعتقله الجنود"، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال حوَّلوا الشاب المعتقل إلى التحقيق.

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واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان بزعم نيتهم تنفيذ عمليات، كما أطلقت النار على آخرين، ما أدَّى لإصابتهم أو استشهادهم، بنفس الادّعاء.

وتحوَّلت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

وكما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيَّما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين