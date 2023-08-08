فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرون عاماً على استشهاد القساميين خميس سالم وفايز الصدر من نابلس

الاحتلال يعتقل فلسطينيًّا غرب رام الله بزعم محاولته السيطرة على سلاح جندي

زوجة "بنات": لن نتراجع عن خطواتنا القانونية لتحقيق العدالة

من "الاحترار إلى الغليان".. يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا "بهامش واسع"

سطو مسلَّح جديد على إحدى بنوك الضفة الغربية اليوم الثلاثاء

"سموتريتش": "نتنياهو" يؤيّد قراري بتجميد ميزانية التعليم للمقدسيين

"إنهضي يا قدس".. نضال ضد محاولات "الإبادة الثقافية"

المزارع ربيع.. بالشمس يجفف البندورة البلدية وبالرماد يحفظ بذورها

"حماس": تفجير منازل المقاومين سياسة فشلت أمام صمود شعبنا

وظائف شاغرة في مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًّا غرب رام الله بزعم محاولته السيطرة على سلاح جندي

08 اغسطس 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

أفادت مصادر عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابًا فلسطينيًا قرب حاجز عسكري غربي برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ بزعم محاولة السيطرة على سلاح جندي.

وزعمت القناة 14 العبرية، وفق ترجمة نشرتها وكالة "صفا" المحلية، أن "قائد الحاجز أطلق النارصوب الشاب الفلسطيني، قبل أن يعتقله الجنود"، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال حوَّلوا الشاب المعتقل إلى التحقيق.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يعتقل الأسير المحرر والناشط ثامر سباعنة على حاجز بجنين

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان بزعم نيتهم تنفيذ عمليات، كما أطلقت النار على آخرين، ما أدَّى لإصابتهم أو استشهادهم، بنفس الادّعاء.

وتحوَّلت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

وكما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيَّما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حاجز عسكري #اعتقال فلسطيني #قوات لاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة