"حماس": تفجير منازل المقاومين سياسة فشلت أمام صمود شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "إرادة المقاومة أقوى من بارود الاحتلال الإسرائيلي، وتفجير منازل المقاومين سياسة صهيونية فشلت أمام صمود شعبنا"، متوعدة بأن "أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يعرفون طريقهم للرد على هذه الجريمة".

وقالت "حماس"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إنّ "إصرار العدو على مواصلة تفجير منازل المقاومين وذوي الشهداء والأسرى، وآخرها منزل الشهيد القسامي المجاهد عبد الفتاح خروشة فجر اليوم في مخيم عسكر بنابلس، سياسة عجز صهيونية، ثبت فشلها في إخماد المقاومة والتأثير على معنويات المقاومين وعوائلهم المجاهدة.

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وأضافت: إن "حركة حماس إذ تبارك سواعد المقاومين الأبطال وأبناء شعبنا الأبي الذين تصدّوا لاقتحام نابلس، لتشيد بالحملات الشعبية المستمرة لرفض سياسة هدم المنازل ومواجهتها بكل الوسائل، وتؤكد أن هذه الجريمة الجديدة ستدفع أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية وفاءً للتضحيات، وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وختمت "حماس" بالقول: إنّ "شعبنا وفصائله الحية، سيبقون سندًا لأهلنا الصامدين الذين يستهدفهم العدو بهدم بيوتهم وممتلكاتهم، وسيُواصل هذا الشعب المجاهد تكاتفه على قلب رجل واحد في وجه المحتل، حتى استرداد حقوقنا كاملة مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين