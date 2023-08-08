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أسرى الجبهة يبدؤون اليوم خطواتهم النضالية في سجون الاحتلال

08 اغسطس 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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 أسرى الجبهة يبدأون اليوم خطواتهم النضالية لمواجهة الهجمة الصهيونية ضدها

يبدأ أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، خطواتهم النضالية لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد قيادات وكوادر الجبهة في السجون، من قِبل ما يُسمَّى جهاز المخابرات "الشاباك" وأذرعه في السجون، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستنفار، والإعلان عن خطوات تكتيكية قد تتصاعد نحو المعركة الشاملة.

وأفادت مصادر خاصة بمركز حنظلة من داخل السجون بأن الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الإداريين والتمديد المستمر لهم استدعى إعداد برنامج نضالي تخوضه الجبهة إلى جانب العديد من الأسرى الإداريين عبر مواجهة تكتيكية متدحرجة للتصدّي لهذه السياسة.

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واستنكر مركز حنظلة، والدائرة الإعلامية لفرع الجبهة في السجون، تعنّت القضاء الصهيوني برفض الإفراج المبكر عن الأسير القائد وليد دقة، واعتبرتها خطوة انتقامية تستهدف حياة الأسير أبو ميلاد.

وشدَّدت الدائرة بأن خطواتها النضالية الموجَّهة للسجان الصهيوني ستستمر رفضًا لإجراءاته ضد الأسرى بمن فيهم الأسرى المرضى.

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وأكد قيادي بارز للجبهة في السجون بأن الجبهة تتهيَّأ لخوض برنامج مواجهة شاملة وموحد للتصدي للإجراءات والقوانين العنصرية للاحتلال ضد الأسرى بشكلٍ عام والهجمة المتواصلة على قيادة وكوادر الجبهة بشكلٍ خاص، إضافةً لحملة التنقلات التنكيلية ضد الأسرى القدامى

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #الجبهة الشعبية #الأسرى المرضى #هجمة صهيونية

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