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أسرى "الشعبية" بالسجون يبدأون أولى خطواتهم النضالية الثلاثاء

06 اغسطس 2023 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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قال مركز "حنظلة" المختص بشؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، إنّ منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال قررت الشروع في أولى خطواتها النضالية الثلاثاء المقبل بالإعلان عن ثلاث خطوات في إطار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المركز، في بيان مساء اليوم الأحد، أنّ "الخطوات الثلاثة هي تعطيل الَعّد، وتعطيل الفحص، ولبس ملابس "الشاباص" لتوجيه رسائل واضحة لما يُسمى مصلحة السجون بأنّ جميع أعضاء الجبهة بالسجون جاهزون للتصعيد، والبدء بالخطوات التصاعدية".

وأكد البيان أنّ "تلك الخطوات تأتي بعد إعلان المنظمة سابقًا حالة الاستنفار الكامل في كافة السجون تنفيذاً لقرارها بالتصدي للهجمة الصهيونية الواسعة على قياداتها وكوادرها والتي كان آخرها عزل الرفيق القائد وائل الجاغوب".

ويوم الإثنين الماضي، أكدت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أن الهجمة الاحتلالية على رفاقها في داخل السجون ما زالت مستمرة.

وأشار المركز إلى أن آخر هجمات الاحتلال، كان اقتحام أدوات القمع غرف الجبهة الشعبية في سجن جلبوع، وتحويل الرفاق القادة (وائل الجاغوب، نادر صدقة، حكمت عبد الجليل، أحمد العارضة) إلى التحقيق، ومن ثم قيامها بنقل الرفيق القائد الجاغوب إلى عزل سجن سلمون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجون الاحتلال #الجبهة الشعبية

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