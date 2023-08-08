الكويت.. برنامج "سفراء القدس" يهدف إلى بناء جيل يرتبط بالقدس والمسجد الأقصى

قال رئيس المكتب التنفيذي لرابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت يوسف الكندري، إن "برنامج "سفراء القدس" التدريبي بنسخته السادسة تحت شعار "كن سفيراً للقدس 6" يهدف إلى "بناء جيل يرتبط بقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ورفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية".

وأضاف الكندري في تصريح صحفي، أن الرابطة، "تؤمن بأن نشأة الشباب على العطاء للقضية الأولى للمسلمين والعرب أمر مهم جدا ويساهم في نمو المجتمع فكريا و ثقافيا لما يمهد لجيل التحرير".

وأوضح أن "البرنامج وضع بطريقة تتناسب مع الفئة المستهدفة، حيث يمزج بين المحتوى الثقافي للقضية الفلسطينية والمحتوى الإداري والتسويقي ليمهد للمشاركين التوجيه الصحيح للعطاء بأفكارهم ومبادراتهم الخاصة لدعم القضية".

وأشار الكندري إلى دور البرنامج، في "التأكيد على حضور هذه القضية الرئيسية في وجدان الأمة وشبابها من خلال الدخول في مجالات جديدة وأفكار متنوعة تساهم في النصرة".

ويحتوي البرنامج الذي أعلنت عن إطلاقه الرابطة يوم الجمعة الماضي، على العديد من الدورات التدريبية الفكرية والثقافية والإعلامية والقيادية التي ستعقد خلال فترة الممتدة من 12 الشهر الجاري، وحتى 16 من الشهر المقبل.

ويطمح البرنامج من خلال القائمين عليه، إلى "تأهيل ما بين خمسين إلى مائة شاب وشابة، والاستفادة من جهودهم في العمل لأجل القدس والمسجد الأقصى، حسب تخصصاتهم أو مواهبهم أو مجالات عملهم، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين الكويتيين والفلسطينيين".

يذكر أن رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت، فريق تطوعي، مرخص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، يتعاون أعضاؤه للعمل من أجل قضية القدس وتثقيف الشباب بمعارفها بالوسائل المختلفة المتاحة.

المصدر / قدس برس