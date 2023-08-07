الدعليس يوجه بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف "أونروا"

أصدر رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، توجيهاته اليوم لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة.

وتضمنت تعليمات الدعليس وفق تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، تلقى موقع نسخة عنه، سرعة البت في قبول استقالات معلمي الحكومة التي تقدموا بها، ليتسنى لهم إتمام اجراءات توظيفهم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" حسب المدة الزمنية المنصوص عليها.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنه "بدءً من الغد سيتسنى لهؤلاء المعلمين الحصول على إفادة إنهاء عملهم الحكومي وفق الأصول، بعد تذليل الاشتراطات المرتبطة بالفترة الزمنية اللازمة لقبول الاستقالة والإجراءات الإدارية المطلوبة".

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المصدر / فلسطين أون لاين