إصابات بانفجار في ميناء ديرينس بولاية كوجالي شرق إسطنبول

أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارًا هزَّ ميناء ديرينس التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار.

وحسب المعلومات، فقد أدَّى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل، وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار.

وقالت الوسائل الإعلامية:" إن هذا الميناء وصلت إليه أول سفينة حبوب من أوكرانيا العام الماضي، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع بأحد صوامع القمح".

من جهته أكد محافظ كوجالي:" أن هناك 9 جرحى حالة أحدهم حرجة من جرَّاء انفجار في مخازن للغلال بميناء درينجة في كوجالي شرقي اسطنبول.

وقال رئيس بلدية درينجة:" فإن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز مضيفاً أنه كان انفجارًا عنيفًا".

المصدر / وكالات