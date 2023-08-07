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قاسم" استمرار الاحتلال في سياسة الاغتيالات تمثل إمعانًا في سفك الدماء

07 اغسطس 2023 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم

أكدعضو قيادة حركة حماس في الخارج، هشام قاسم، أن استمرار الاحتلال في سياسته الدامية المتمثلة في الاغتيالات التي تستهدف أبناء شعبنا، وفي وضح النهار، إنما تمثل إمعاناً صهيونياً في سفك الدماء، واستباحة الأراضي، وإدارة الظهر لكل الدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بكبح جماح جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وقال في تصريحات صحفية وصلت "": "تزامن هذه الجريمة الدامية مع تصاعد المقاومة، وتنفيذ العمليات الفدائية الأخيرة، لاسيما عمليتي معاليه أدوميم وتل أبيب، إنما تكشف عن إحباط الاحتلال وأجهزته الأمنية من القدرة على وقف تمدّدها، واتساع رقعتها، مما يدفعه لارتكاب مجازر دامية بحق أبناء شعبنا لتعويض عجزه وفشله وإخفاقه المدوي".

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ودعا قاسم قوى المقاومة داخل الأراضي المحتلة وفلسطينيي الشتات لتصعيد عملياتها المسلحة، وإيقاع مزيد من الخسائر في صفوف الاحتلال ومستوطنيه، والردّ بكل الوسائل على هذه الجرائم الدموية ضد أبناء شعبنا، وجباية أثمان بشرية وخسائر مادية في جبهة الاحتلال الداخلية، بما يعني استمرار المقاومة، ومواجهتها لكل الإجراءات الاحتلالية القمعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #سياسة الاغتيالات #الاحتلال الإسرائيلي

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