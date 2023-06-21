أبو مرزوق: تصاعد عمليات المقاومة يشير لوجود إرادة صلبة تسعى لاستنزاف الاحتلال

أكد د. موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنّ "ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من تصاعد لافت لعمليات المقاومة، تشير إلى وجود إرادة صلبة تسعى لاستنزاف الاحتلال، من خلال تركيز الاستهداف على قواته وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادًا وتخريبًا بحقّ أيناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أنّ "عملية إطلاق النار البطولية جنوب نابلس، وأدّت لمقتل 4 مستوطنين صهاينة وإصابة آخرين، تُمثّل قمة الجرأة والشجاعة التي تحلّى بها المجاهدون، ودقة التنفيذ، لتكون نموذجًا يُحتذي للشباب المقاوم بها، لاسيما وأنها جاءت ردًّا سريعًا على جريمة الاحتلال في جنين، وتهديداته باجتياح مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، والاعتداء على المرابطين والمرابطات والمعتكفين بالمسجد الأقصى، وردًّا على مخططات التقسيم والتهويد في القدس والأقصى، والاعتداءات على أسرانا الأبطال".

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وأشار عضو المكتب السياسي إلى أنّ "تطورات الميدان في الضفة الغربية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ هناك ربطًا بين عمليتي نابلس وكمين جنين، في رسالة لا تُخطئها العين، والتأكيد على تواصل العمل المقاوم ردّّا على جرائم الاحتلال، الذي ثبت فشله الاستخباري في سلسلة الهجمات البطولية الأخيرة، وما أحدثته من هزة أرضية داخل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، مع مواصلة المقاومة لجهودها الحثيثة لإعداد المجاهدين في الضفة الغربية، لاستكمال مسيرة التحرير المظفرة".

المصدر / فلسطين أون لاين