فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤولون إسرائيليون: آلاف الصواريخ ستطلق على (إسرائيل) خلال الحرب المحتملة مع حزب الله

كتلة بيرزيت والأطر الطلابية ينظمون وقفة "وفاء وإسناد" لجنين ورام الله

"نادي الأسير" يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير الجريح "صبارنة"

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الانشاء شرق الخليل

بلدية النصيرات تنفذ أعمال تعزيل وتنظيف لغرف مضخة الصرف الصحي

"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دمشق

تجمع "القبون" البدوي يخوض معركة من أجل البقاء

روسيا تدمّر 3 زوارق أوكرانية قرب جزر نهر دنيبر

ناشط يدعو إلى إنقاذ أهالي قرية كفر مالك من هجمة استيطانية "شرسة"

الاحتلال يمنع زوجة الأسير عباس السيد من زيارته

"نادي الأسير" يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير الجريح "صبارنة"

07 اغسطس 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
...
الطفل الجريح حسن وليد صبارنة (17) عاماً- أرشيف

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل الجريح حسن وليد صبارنة (17 عامًا) من بلدة بيت أمر/ الخليل، والذي جرى اعتقاله في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، رغم تعرضه لإصابة خطيرة في شهر تموز المنصرم. 

وقال في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إنّ "الإصابة التي تعرض لها الطفل صبارنة تسببت له بحدوث نزيف في الرئة وكسور في الأضلاع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، ووصفت حالته في حينه بأنها خطيرة، وما يزال حتّى اليوم بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة". 

اقرأ أيضاً: "نادي الأسير": نقل الأسير عساف زهران إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة

وأكّد أنّ الطفل صبارنة واجه الاعتقال منذ أن كان في عمر الـ 15 عامًا، حيث تعرض للاعتقال ثلاث مرات، مشيراً إلى أنّ الاحتلال مستمر في التّصعيد من عمليات الاعتقال، مستهدفًا كافة الفئات بما فيهم الجرحى، ومنهم أطفال، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري لأكثر من (4400)، من بينهم (619) طفلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نادي الأسير #الجريح صبارنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة