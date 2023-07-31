"نادي الأسير": نقل الأسير عساف زهران إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ "الأسير عساف زهران (47 عامًا) من طولكرم، تعرض لجلطة، على إثرها نقل إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ، وحتّى الآن لم تعرف تفاصيل أكثر عن وضعه الصحيّ".

وأكّد نادي الأسير، في بيان اليوم الإثنين، أنّ "الأسير زهران واحد من بين الأسرى المرضى الذين يعانون من السكري المزمن، والضغط، وعلى مدار السنوات الماضية واجه جريمة الإهمال الطبي، ومؤخرًا عانى من تفاقم وضعه الصحيّ".

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ "زهران معتقل منذ عام 2005، وهو محكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات و22 عامًا، مشيرًا إلى أنّه وقبل اعتقاله الحالي الممتد منذ عام 2005، تعرض للاعتقال وأمضى نحو تسع سنوات، كما أنّه تعرض للمطاردة، لنحو عامين، قبل اعتقاله".

وحمّل "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير زهران، وكافة الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي".

ووفقا لنادي الأسير، فإن "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال بلغ 235 شهيدا منذ عام 1967، بينهم 75 نتيجة جريمة الإهمال الطبي.

يذكر أن 600 أسير فلسطيني، من بين 4700، يعانون أمراضا مختلفة، بينهم 200 يعانون أمراضا مزمنة تستدعي حالتهم المتابعة الدائمة، بحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين