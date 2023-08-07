"مستحقو الشؤون" يطالبون بصرف مخصصاتهم لتأمين متطلبات العام الدراسي

غزة/ رامي رمانة:

طالب مستحقو مخصصات الشؤون الاجتماعية وزارة التنمية في رام الله بالإسراع في صرفها، مناشدين الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الممول الرئيسي لهذه المخصصات المالية، الضغط لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، خصوصًا لتأمين احتياجات العام الدراسي.

وتشير إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية إلى اعتماد حوالي 116 ألف أسرة فلسطينية على مخصصات الشؤون الاجتماعية، منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة الذي يواجه معدلات مرتفعة في الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، بسبب الحصار.

وتنبه المستفيدة من مخصصات الشؤون صباح جربوع (62 عامًا)، إلى أهمية هذه المخصصات المالية في تلبية احتياجات أسرها، إذ لا يوجد لديها مصدر دخل آخر.

وتذكر صباح في حديثها لصحيفة "فلسطين" أن زوجها مريض بالقلب وغير قادر على العمل، وإضافة إلى ذلك، يعاني من ديون متراكمة.

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وتلفت إلى أن مخصصات الشؤون الاجتماعية يجب أن تكون متاحة في الوقت المناسب وبانتظام، حتى يمكن للأسر المستفيدة الاعتماد عليها في تلبية احتياجاتها الأساسية، وأنه ينبغي من وزارة التنمية الاجتماعية برام الله العمل بجد لتذليل عقبات عملية الصرف.

وتتفاوت قيمة الدفعات المالية من أسرة لأخرى إذ تمتد من 700 شيقل إلى 1800 شيقل، ويفترض أن تصرف كل ثلاثة أشهر، غير أن عملية الصرف تأخرت في السنوات الأخيرة ما زاد من شدة ضنك الحياة لدى الأسر.

دعم ورعاية

ويطال البؤس أيضًا حال المنتفع من المخصصات يونس عبد الله الذي يعبر عن استيائه من التأخير في صرفها، مشيرًا إلى أن حكومة رام الله تعاملهم كأنهم غير موجودين، بالرغم من أنهم يعانون ظروفًا صعبة وأسرهم تحتاج إلى دعم ورعاية.

ويبين عبد الله أنه يعيل أسرة من 6 أفراد، وأنه بأمسّ الحاجة في هذا الوقت لاستلام مخصصه المالي لكي يشتري لأبنائه متطلبات العام الدراسي من ملبس وقرطاسية وشنط إلى جانب تلبية احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب وتسديد الديون المتراكمة عليه.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد تحويله المساهمة المالية الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان في تصريح صحفي: "تم تحويل المساهمة المالية الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية الشيكات إلى وزارة المالية في الحكومة (برام الله) قبل عدة أيام".

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وبشأن موعد صرف المخصصات الاجتماعية، توقع عثمان أن تعلن الحكومة في رام الله موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الأسبوعين المقبلين.

يجدر الإشارة إلى تنفيذ مستفيدي الشؤون الاجتماعية عدة وقفات احتجاجية رفضًا لسياسة المماطلة والتسويف، وطالبوا حكومة رام الله التزام موعد صرف مخصصاتهم مثلما تلتزم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام.

في السياق يبين المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومستفيدي الشؤون الاجتماعية"، صبحي المغربي، أن المستفيدين لم يستلموا أي دفعة مالية منذ حوالي سبعة أشهر تقريبًا.

وادعى وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني قبيل عيد الأضحى بأن "إجراءات فنية" تعوق عملية الصرف، ومنذ ذلك الحين، تنتظر الأسر المحتاجة استلام مخصصاتها، ما أثر سلبيًا على وضعها المعيشي.