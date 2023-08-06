"العمل الفلسطيني المشترك" تدعو النازحين إلى العودة لمنازلهم في "عين الحلوة"

دعت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان كافة العائلات التي نزحت بسبب الاشتباكات المسلحة للعودة إلى منازلهم في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، جنوب لبنان.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، على تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم في المخيم، وسحب كافة المسلحين من الشوارع وفتح الطرقات أمام السيارات والمشاة للدخول والخروج من المخيم.

كما دعت الهيئة، لجنة التحقيق التي شكلتها، "الاستمرار في عملها لتحديد المتورطين في عملية الاغتيال الإجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي واخوانه، وكذلك بعملية اغتيال عبد الرحمن فرهود".

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وطالبت، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بإزالة الركام الذي خلفته الاشتباكات، من الشوارع وكذلك رفع النفايات من جميع أحياء المخيم.

وشكرت الهيئة كافة الجهات اللبنانية والفلسطينية على كافة المستويات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والمراجع الروحية والدينية والشعبية أيضاً، على جهودها في وقف إطلاق النار، وإعادة الهدوء للمخيم.

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وأسفرت الاشتباكات في المخيم بين حركة فتح ومجموعة "الشباب المسلم"، التي اندلعت السبت قبل الماضي، عن سقوط 13 قتيلا وإصابة العشرات.

وتجددت الاشتباكات بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في حركة "فتح" داخل المخيم نفسه، والذي يعد أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين