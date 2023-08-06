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مستوطنون يهاجمون قرية في الأغوار الشمالية

06 اغسطس 2023 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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مستوطنون يهاجمون القرى الفلسطينية في الأغوار- أرشيف

هاجم مستوطنون، في وقت متأخر من الليلة الماضية، قرية "خلة مكحول" في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن "مستوطنين هاجموا خلة مكحول، وقاموا بتدمير أجزاء من حظيرة ماشية، تعود للمواطن يوسف بشارات".

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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