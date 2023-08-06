شباب رفح يُلوح باللجوء للمحكمة الرياضية

غزة / مؤمن الكحلوت:

لوح نادي شباب رفح بالتوجه للمحكمة الرياضية في نهاية المطاف، في حال لم يحصل النادي على حقه بقيد اللاعب سامي قعدان، على كشوفاته باتحاد كرة القدم.

وقال عضو مجلس الإدارة محمود قشطة، أن النادي قدم كافة أوراقه والإثباتات للحصول على حقه بقيد اللاعب قعدان على كشوفاته، وينتظر قرار الاتحاد بشكل رسمي.

وأكد قشطة، أن النادي سيلجأ للجنة الاستئناف وفي حال لم تنصفه، سيتوجه للمحكمة الرياضية، للحصول على حقه بقيد اللاعب على كشوفاته.

وذكرت مصادر إعلامية، بأن اتحاد كرة القدم قرر قيد إيقاف اللاعب سامي قعدان حتى شهر أكتوبر، ومن ثم سيُعاد قيده على سجلات نادي خدمات رفح.

وكان نادي شباب رفح قد حصل على ورقة استغناء اللاعب قعدان، من نادي كيما أسوان المصري ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، وتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة.

ووقع قعدان على استمارة لنادي شباب رفح في زيارته السابقة إلى غزة بشهر يناير الماضي، إلا أن خدمات رفح اعترض على عملية انتقاله في ظل ارتباط اللاعب باتفاق موثق على أن يعود للأخضر في حال قرر العودة لغزة.

وأرفق شباب رفح في طلبه عدة وثائق لتعزيز موقفه أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، من بينها كتاب الاستغناء من نادي كيما أسوان وورقة المخالصة مالية، إلى جانب العقد الخارجي المبرم بين النادي واللاعب.

بدوره، توجه خدمات رفح بطلب مماثل لاتحاد كرة القدم مرفقا معه إقرار وتعهد موثق لدى لجنة شؤون اللاعبين بأن يكون له الحق في استعادة اللاعب فور انهاء ارتباطه بكيما أسوان، وهذا ما يعول عليه الأخضر لاعادة اللاعب لصفوفه.

ورحل قعدان عن خدمات رفح في سبتمبر عام 2021 وانضم حينها إلى نادي ديروط، قبل أن ينتقل بعدها بأشهر إلى صفوف كيما أسوان، الذي رفض بدوره الاستغناء على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.