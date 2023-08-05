طلب تعجيزي من نابولي لبيع أوسيمين لنادي الهلال

أكدت تقارير إعلامية أن نادي نابولي الإيطالي اشترط الحصول على مبلغ ضخم وخيالي مقابل التخلي عن خدمات نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لصالح نادي الهلال السعودي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت صحيفة عكاظ السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن نادي الهلال قدّم عرضًا كبيرًا قيمته 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع أوسيمين؛ لكن هذا الطلب قُوبِل برفض بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي 2022-23.



وتابعت الصحيفة في تغريدتها أن إدارة نادي نابولي بقيادة الرئيس أوريليو دي لورينتيس، اشترطت الحصول على 500 مليون يورو (أكثر من نصف مليار دولار أمريكي) مقابل السماح بانتقال مهاجم الفريق إلى الدوري السعودي "دوري روشن"، اعتبارًا من الموسم الجديد 2023-24.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الهلال مستعد لرفع عرضه حتى 130 مليون يورو، لضم أوسيمين وذلك بعد رفض نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، الانتقال للعب مع الهلال هذا الصيف، مما جعل عملاق الدوري السعودي يُحدد هدفًا جديدًا لدعم خط هجومه، وهو أوسيمين.



ويرى متابعون أنه يبدو -ومن خلال شرط النصف مليار يورو- رفض النادي الإيطالي التخلي عن نجمه الأول هذا الصيف، وبالتالي قرر بطريقة غير مباشرة قول "لا" للعرض المُقدَّم من النادي السعودي.



ويدين نابولي بالكثير لهدافه النيجيري؛ بعدما لعب الأخير دورًا رئيسيًا في قيادة الـ"بارتينوبي" إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990؛ بتسجيله 26 هدفًا في 32 مباراة خاضها في البطولة المحلية الموسم المنصرم 2022-23، حيث أنهى الموسم هدّافًا للمسابقة، فضلًا عن تسجيل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.



وانضم أوسيمين (24 عامًا) إلى فريق نابولي في عام 2020 قادمًا من ليل الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، وينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2025.



ويشهد الدوري السعودي طفرة نوعية في سوق الانتقالات، منذ التحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي النصر، في يناير الماضي، حيث نجحت الأندية السعودي -وبدعمٍ من صندوق الاستثمار- في ضم العديد من النجوم هذا الصيف على غرار الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والسنغاليين إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، ومؤخرًا ساديو ماني، وآخرين.

المصدر / فلسطين اونلاين