أبو كويك يدعو إلى حراكٍ شعبي للتصدّي لجرائم المستوطنين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ حسين أبو كويك، إلى حراكٍ شعبي قوي، لمواجهة جرائم المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا وسفكهم الدماء، والتي كان آخرها استهداف الشهيد قصي معطان أمس، في أثناء هجومهم على قرية برقة.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي، وصل " "، نسخة عنه، اليوم السبت، إن "هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير شعبنا من أرضه، لذلك لا بد من مواجهتهم بوحدة وطنية حقيقية وعمل ميداني، لردعهم وإيقاف الغي المتواصل من طرفهم".

وشدَّد على ضرورة أن يكون هناك وحدة حقيقية، وحراك شعبي متواصل عبر تشكيل لجان شعبية، لصدِّ اعتداءات المستوطنين عن أرضنا وقرانا ومدننا وأبناء شعبنا.

ولفت أبو كويك إلى أن هذه الجرائم تأتي بغطاءٍ كامل من حكومة الاحتلال المتطرّفة، والتي تستهدف حاضرنا ومستقبل أبنائنا، مؤكداً أن المقاومة ستتواصل لصدِّ عدوان الاحتلال والمستوطنين، وأنّ شعبنا لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، وسيبقى سائراً في طريق نضاله حتى تحرير أرضه ومقدَّساته.

وشاركت جماهير غفيرة اليوم، في موكب تشييع جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاماً)، والذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين أمس، خلال مهاجمتهم قرية برقة شرق رام الله.

وصدحت الجماهير الفلسطينية بهتافات مؤيّدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، والرد على جرائم المستوطنين المستواصلة بحق شعبنا في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية.

ودعت حركة "حماس" إلى النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصدِّ عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدَّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين