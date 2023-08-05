الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم "عين الحلوة"

نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت، التحضير للقيام بعملية عسكرية في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، قالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها بتويتر: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

وأضافت "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات".

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وأردفت القيادة، أنها "تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم"، مشدّدة على "ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".

والإثنين الماضي، أغلق الجيش اللبناني، جميع مداخل مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بعد تجدّد الاشتباكات التي تدور منذ السبت الماضي، داخله بين عناصر حركة فتح ومجموعات إسلامية.

وأدَّت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد، للأناضول.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع