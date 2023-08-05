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بلدية دير البلح: إتمام صيانة خط الصرف الصحي بمنطقة مسجد ابن تيمية بالمخيم

05 اغسطس 2023 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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صيانة خط الصرف الصحي في دير البلح

أتمَّت طواقم بلدية دير البلح صيانة خط الصرف الصحي الرئيس لمنطقة مسجد ابن تيمية بالمعسكر بعد تعرّضه للكسر والهبوط.

وأوضح م.أحمد تايه رئيس قسم الصرف الصحي أنه تمَّ عمل الصيانة اللازمة وتغيير المواسير بطول 20 مترًا وإعادة إدخاله للخدمة وضمان تصريف المياه بالشكل الصحي، لافتًا إلى أن الخط يخدم ما يزيد عن 300 شخص بالمخيم.

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وأكد أن الفريق يعمل على مدار الوقت وتلقي طلبات المواطنين بالخصوص ومتابعتها ميدانيّاً للحفاظ على جودة الخدمة.

وفي ذات السياق والتنسيق المستمر بين أقسام البلدية أفاد م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة انتهاء صيانة البلاط أمام مسجد ابن تيمية بالمعسكر لتسهيل حركة المواطنين، والحفاظ على البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية دير البلح #خط الصرف الصحي #إصلاح وصيانة

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